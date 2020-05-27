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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
28 мая 2020, 12:20

Кулеба назначил спецпредставителя МИД по вопросам санкционного давления на РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека", - заявили в ведомстве.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Назначение Макеева будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

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