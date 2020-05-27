Кулеба назначил спецпредставителя МИД по вопросам санкционного давления на РФ

28 мая 2020, 12:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека", - заявили в ведомстве.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

Назначение Макеева будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.