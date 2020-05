29 мая 2020, 13:10 Группа TWO BUS выпустила студийный альбом «Ч/Б» В мае 2020 вышел первый студийный альбом украинской группы TWO BUS под названием «Ч/Б», говорится в пресс-релизе группы. Свой творческий путь группа начала в 2012 году. К началу военных действий на Донбассе группа «дислоцировалась» в Луганске и Харькове. За это время музыканты приняли участие в почти 20 различных рок-фестивалях в разных городах Украины. Сегодня концертную программу составляют около 50 композиции, но для своего первого студийного альбома музыканты отобрали 12 песен (10 - русскоязычных и 2 на украинском языке). Запись альбома осуществлена в г. Черновцы на независимой студии звукозаписи Mixcore Audio, где были сделаны аранжировки, запись, сведение и мастеринг композиций и альбома. «Песни, вошедшие в альбом, написанные в период с 2012 по 2018 гг. в различных городах нашей Родины (Луганск, Северодонецк, Харьков, Киев, Черновцы), музыкальная разножанровость альбома связана рок-поэзией, главный герой которой - наш современник. Поэтому «Ч/Б» - это не просто музыкальный альбом, это литературно-музыкальный альбом», - отметил вокалист, автор текстов, музыки, гитарист и аранжировщик Дмитрий Проха. «Особенностью записи альбома стало сочетание аналоговых и сэмплированных музыкальных инструментов и звуков. Мы не привязывались в аранжировках к какому-то определенному жанру или направлению музыки, а пытались предоставить каждой композиции выразительность, доступность и индивидуальность, поэтому в альбоме можно услышать рок, акустику, элементы классической музыки, электронную музыку, регги, бард и даже брейкбит», - прокомментировал флейтист, гитарист, аранжировщик и звукоинженер Антон Чуриков. Также в записи альбома приняли участие: солист академического симфонического оркестра Черновецкой областной филармонии Назар Бусуюк - фагот, бэк-вокал и артистка академического камерного хора Черновецкой областной филармонии Валерия Перьян - клавишные, бэк-вокал. Группа TWO BUS объединяет участников с востока и запада: луганчане Дмитрий Проха (вокал, гитара, автор песен), Иван Дуда (VJ, видеоинженер) - сейчас живут в городе Северодонецке, луганчанин Антон Чуриков (флейта, аранжировки, звукоинженер) - сейчас живет в городе Черновцы, а также харьковский музыкант Дмитрий Погорелов (вокал, гитара, автор песен). Относительно названия TWO BUS и перевода - все сложно и противоречит правилам грамматики: «TWO» - английский вариация, а «BUS» - немецкая, поэтому в транскрипции произносится как «Ту Бус», но коллектив при этом украинский. Как вариант перевода - «Два автобуса». Звучание TWO BUS - инди-рок, бард-панк часто с остросоциальными текстами на русском и украинском языках. Альбом «Ч/Б» уже доступен для прослушивания на многих цифровых площадках. YouTube Music https://music.youtube.com/playlist… iTunes Apple Music https://music.apple.com/ua/album/%D1%87-%D0%B1/1512949608 Google Play https://play.google.com/…/music/album/TWO_BUS_%D0%A7_%D0%91… Твитнуть Загрузка... Загрузка...