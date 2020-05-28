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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
29 мая 2020, 10:11

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровели 495 человек, почти столько же заболели

По состоянию на 29 мая в Украине подтверждено 22811 случаев COVID-19, из них 8934 выздоровели, 679 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 429 случаев, сообщил Центр общественного здоровья.

По данным СНБО, за сутки в Украине выздоровели 495 человек, умерли – 10.

Всего в Украине исследовано 337 318 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1693 ребенка и 4411 медиков. На амбулаторном лечении 15 733 пациентов, из них 1420 детей и 3586 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7078 человек, из них 273 ребенка и 825 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 267 людям.

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