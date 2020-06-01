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Общественное мнение
Власть
01 июня 2020, 17:02

Аэропорт "Киев" объявил о возобновлении рейсов

С 16 июня восстанавливаются рейсы из Международного аэропорта "Киев". Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

О готовности восстановить международные рейсы сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять Мотор Сич.

В аэропорту уточняют, что с 16 июня готовы открыть направления:

Belavia - Минск (Беларусь),

LOT - Варшава (Польша),

Wizz Air - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

В сообщении также напоминают слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о то, что с 15 июня международное и внутреннее авиасообщение восстановят при соблюдении двух условий. "Первое - если страны открываются и для нас, вторая - эпидемиологическая ситуация улучшилась", - сказал министр.

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