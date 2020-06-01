Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
01 июня 2020, 17:39

Межрегиональные автобусные перевозки возобновили 10 областей

На третьем этапе ослабления карантина в Украине запущены межрегиональные автобусные перевозки. В частности, с 1 июня такие перевозки возобновили в 10 областях.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области начали первые автобусные межобластные перевозки.

"Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов", - отметил Криклий.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: