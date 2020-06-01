Еще пять пунктов пропуска открылись на границе со Словакией и Молдовой

В Украине с 1 июня полноценно заработали еще пять пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. Решение об открытии приняли смежные с Украиной государства.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
На границе со Словакией заработали два пункта пропуска:
"Вельке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Сельменцы");
"Убля" (с украинской стороны - "Малый Березный").
Они работают в режиме с 8:00 до 20:00.
На украино-молдавской границе полноценно возобновили работу три автомобильных пункта:
"Кривая" (с украинской стороны - "Мамалыга");
"Мирное" (с украинской стороны - "Табаки");
"Бричень" (с украинской стороны - "Росошаны").