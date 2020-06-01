Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
01 июня 2020, 13:16

В Киеве новая вспышка коронавируса: женский монастырь отправили на карантин

В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре. Его закрыли на карантин.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за последние 24 часа больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23 больных.

"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц", - рассказал градоначальник.

По его словам, за минувшие сутки заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Кличко добавил, что монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля", - обратился к жителям столицы градоначальник.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: