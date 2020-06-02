Украина готовится к открытию первых КПВВ на Донбассе

02 июня 2020, 13:29

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда на линии разграничения в зоне проведения ООС.

Об этом он сказал на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Открытие ожидается после 10 июня.

Также отмечалось, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ривненской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

После начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели – 328.

«Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым», - сказал Зеленский.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что договора с Национальной службой здоровья Украины заключили почти все больницы, и доплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже перечисляют. Сейчас происходит снабжение крупных партий лекарственных средств против различных болезней, которые были закуплены в предыдущие годы.