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Общественное мнение
Происшествия
02 июня 2020, 14:07

ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного

Российские спецслужбы задержали пропавшего 30 мая украинского военного якобы за нарушение государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные пресс-центра Федеральной службы безопасности РФ.

Так заявили, что «нарушитель» был без документов, по данным ФСБ, его зовут Добринский Е. В.

У него, предположительно, нашли наркотики, вещество отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Напомним, в субботу, 30 мая, на административной границе между материковой частью Украины и Крымом без вести пропал украинский военный. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

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