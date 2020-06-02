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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
02 июня 2020, 14:58

В парламенте прошел очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп

В украинском парламенте прошел очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп. О планах работы народных избранников на этой пленарной неделе - подробнее в материале наших киевских корреспондентов

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