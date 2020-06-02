В украинском парламенте прошел очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп. О планах работы народных избранников на этой пленарной неделе - подробнее в материале наших киевских корреспондентов
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02 июня 2020, 14:58
В парламенте прошел очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп
В украинском парламенте прошел очередной Согласительный Совет руководителей депутатских фракций и групп. О планах работы народных избранников на этой пленарной неделе - подробнее в материале наших киевских корреспондентов
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