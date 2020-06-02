Как жители оккупированных территорий могут поступить в вуз

02 июня 2020, 17:00

Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступить в украинские вузы без Внешнего независимого оценивания (ВНО). При этом они должны сдать два экзамена.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

Сообщается, что в 2020 году абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать без ВНО в любой вуз, где работают образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Для этого необходимо обратиться в один из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года.

При этом если раньше абитуриенты из Крыма по упрощенной процедуре поступали только через образовательные центры" Крым-Украина ", а с Донбасса, соответственно, через "Донбасс-Украина", то теперь сеть таких центров расширена и для поступающих доступно почти 100 вузов и техникумов.

Образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом заведении этого списка. Желающие поступить на бюджет должны подать им заявление и заполнить образовательную декларацию:

поступающие из Крыма - не позднее 20 августа;

поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Поступающие на контракт могут подать заявления до 23 октября.

Также сообщается, что абитуриент без украинского документа об образовании может получить его через образовательный центр. Эти абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации - украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает конкретный вуз.

Жители Крыма и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из учебных заведений, где будут работать образовательные центры. А поступающие с Донбасса поступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса, которые имеют украинский аттестат и прошли ВНО, имеют возможность поступать в любое высшее учебное заведение.