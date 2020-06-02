Чехия частично возобновляет прием заявлений на визы в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе

03 июня 2020, 09:00

Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Киеве с 1 июня возобновил прием заявок на выдачу виз определенного типа. Об этом сообщает "Чешское радио" со ссылкой на Посольство.

Отмечается, что консульство принимает заявления на долгосрочные визы сроком свыше 90 дней и получение вида на жительство. В настоящий момент визы будут выдаваться сезонным работникам, высококвалифицированным специалистам, сотрудникам социальной сферы, студентам, несовершеннолетним детям и супругам, направляющимся в Чехию для воссоединения семьи, лицам, направляющимся в Чехию с целью проведения научных исследований и некоторым другим категориям. Консульство принимает не более 100 заявлений в неделю.

Сообщается также, что с 3 июня возобновят работу чешские визовые центры в Харькове, Днепре и Одессе. Ранее частично возобновило свою деятельность консульство Чехии во Львове.

Когда визовое обслуживание граждан Украины в диппредставительствах Чехии возобновится в полном объеме, не сообщается.