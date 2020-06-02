Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
03 июня 2020, 09:00

Чехия частично возобновляет прием заявлений на визы в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе

Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Киеве с 1 июня возобновил прием заявок на выдачу виз определенного типа. Об этом сообщает "Чешское радио" со ссылкой на Посольство.

Отмечается, что консульство принимает заявления на долгосрочные визы сроком свыше 90 дней и получение вида на жительство. В настоящий момент визы будут выдаваться сезонным работникам, высококвалифицированным специалистам, сотрудникам социальной сферы, студентам, несовершеннолетним детям и супругам, направляющимся в Чехию для воссоединения семьи, лицам, направляющимся в Чехию с целью проведения научных исследований и некоторым другим категориям. Консульство принимает не более 100 заявлений в неделю.

Сообщается также, что с 3 июня возобновят работу чешские визовые центры в Харькове, Днепре и Одессе. Ранее частично возобновило свою деятельность консульство Чехии во Львове.

Когда визовое обслуживание граждан Украины в диппредставительствах Чехии возобновится в полном объеме, не сообщается.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: