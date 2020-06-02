Місцеві бюджети Луганщини отримали 5,3 млн гривень від ліцензування алкоголю, тютюну та пального

03 июня 2020, 11:05

За січень-травень 2020 року казна Луганської області поповнилася на 5,3 млн гривень від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше червня 2020 року на Луганщині здійснюють діяльність 1 тис. 230 суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

У січні-травні 2020 року видано 1373 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

В той же час, у січні-травні призупинено дію 19 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу, анульовано 219 ліцензій, з яких 12 – за порушення законодавства в частині продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв.