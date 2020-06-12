На Сумщине погиб участник АТО, подорвав себя гранатой

12 июня 2020, 17:00

Сегодня ночью, в 01:20, в одном из сел Краснопольского района в результате взрыва гранаты погиб человек, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

В полицию позвонила местная жительница и сообщила о гибели ее 62-летнего мужа.

На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина, выйдя из дома во двор, вероятно сам подорвал гранату. Среди других причин такого поступка следствие рассматривает самоубийство, поскольку погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с собой. Что касается гранаты, то ее мужчина, скорее всего, хранил несколько лет – с тех пор как привез из АТО, где проходил военную службу в качестве добровольца Национальной гвардии.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.