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Общественное мнение
Власть
12 июня 2020, 11:45

Радары TruCam появятся еще на 24 участках украинских дорог

На украинских дорогах появятся еще 24 участка, где используются радары TruCAM для измерения скорости, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Наряду с фиксацией в автоматическом режиме продолжаем работать с приборами для измерения скорости TruCAM. Уже 12 июня увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения. Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены уже 7 существующих», - написал он в Facebook.

В целом, как отмечается, на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках.

На сайте патрульной полиции Украины и на ее страницах в социальных сетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость этими приборами; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября 2018 года приборы работали в пилотном режиме.

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