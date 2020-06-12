15 июня 2020, 09:00 За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 648 человек За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 648 человек, зафиксировано девять летальных случаев, 106 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины по состоянию на утро воскресенья, 14 июня. Это самый низкий показатель суточной заболеваемости за последние три дня: днем ранее было 753 заболевших, 12 июня зафиксировали 683 новых случаев, а 11 июня — 689 инфицированных. Всего за все время эпидемии в Украине заболело 31 154 человека, из них 14 082 выздоровели, летальных исходов — 889. На данный момент статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая: Винницкая область — 1393 Волынская область — 1398 Днепропетровская область — 998 Донецкая область — 292 Житомирская область — 1045 Закарпатская область — 1632 Запорожская область — 527 Ивано-Франковская область — 1728 Кировоградская область — 582 г. Киев — 3904 Киевская область — 1995 Львовская область — 2797 Луганская область — 56 Николаевская область — 321 Одесская область — 1099 Полтавская область — 278 Ровенская область — 2341 Сумская область — 215 Тернопольская область — 1427 Харьковская область — 1521 Херсонская область — 180 Хмельницкая область — 556 Черновицкая область — 3916 Черкасская область — 543 Черниговская область — 410 Твитнуть Загрузка... Загрузка...