За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 648 человек, зафиксировано девять летальных случаев, 106 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины по состоянию на утро воскресенья, 14 июня.
Это самый низкий показатель суточной заболеваемости за последние три дня: днем ранее было 753 заболевших, 12 июня зафиксировали 683 новых случаев, а 11 июня — 689 инфицированных.
Всего за все время эпидемии в Украине заболело 31 154 человека, из них 14 082 выздоровели, летальных исходов — 889.
На данный момент статистика заболеваемости коронавирусной болезнью следующая:
Винницкая область — 1393
Волынская область — 1398
Днепропетровская область — 998
Донецкая область — 292
Житомирская область — 1045
Закарпатская область — 1632
Запорожская область — 527
Ивано-Франковская область — 1728
Кировоградская область — 582
г. Киев — 3904
Киевская область — 1995
Львовская область — 2797
Луганская область — 56
Николаевская область — 321
Одесская область — 1099
Полтавская область — 278
Ровенская область — 2341
Сумская область — 215
Тернопольская область — 1427
Харьковская область — 1521
Херсонская область — 180
Хмельницкая область — 556
Черновицкая область — 3916
Черкасская область — 543
Черниговская область — 410