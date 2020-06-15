Пункты пропуска с Крымом возобновили работу

15 июня 2020, 14:46

С 14 июня полностью возобновлен пропуск во всех контрольных пунктах въезда/выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым. В течение 14 июня никаких очередей или задержек не возникало, сообщает Госпогранслужба.

В первый день возобновления работы КПВВ на оккупированную территорию Украины пропущено 54 человека, 12 лицам оккупанты отказали в пропуске, мотивируя отсутствием достаточных оснований. Из оккупированного Крыма пропущено 108 человек. Все они будут проходить самоизоляцию.

В ГПСУ подчеркнули, что постановлением правительства № 480 внесены изменения в документы, регламентирующие порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Согласно этим изменениям во время карантина пограничники отказывают в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, не давшим согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».