В России за сутки обнаружили более восьми тысяч больных COVID-19

15 июня 2020, 18:00

За прошедшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 8217 новых инфицированных коронавирусом.

Общее количество случаев заражения возросло до 536484 человек.

Это следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

По его информации, за сутки больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (+1359 человек), Подмосковье (+689), Петербурге (+252), Свердловской (+233), Воронежской (+220) и Нижегородской (+209) областях.

За минувшие сутки в России умерли 143 пациента с COVID-19; всего с начала распространения вируса умерли 7081 человек.

Выздоровел в целом 284021 человек (+4485 человек за прошедшие сутки).

По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7990151 случаев коронавируса, в частности 435496 умерли и 4108052 выздоровели.