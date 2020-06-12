15 июня 2020, 11:21

Российские войска и представители оккупационных властей "ДНР" не пропускают гражданских лиц для пересечения линии разграничения на КПВВ "Марьинка" в любую из сторон. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться к родным домам или выехать из зоны оккупации.

"Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блок-постом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", - отмечают в ООС.

В свою очередь, украинские пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.