Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, сообщает Украинская правда.
Таким образом, судья Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о поруках.
Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.
Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.
При этом, по словам активиста, прокурор просил определить другой адрес.