Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест

16 июня 2020, 10:44

Суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, сообщает Украинская правда.

Таким образом, судья Владимир Бугиль полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал защите Стерненко, которая просила о поруках.

Решение об аресте было объявлено в краткой форме, без мотивации. Защита подозреваемого считает это незаконным.

Также Стерненко заявил, что согласно решению суда, должен отбывать арест по месту прописки, а это военная часть в Одессе.

При этом, по словам активиста, прокурор просил определить другой адрес.