В Марковке утонул 28-летний мужчина

17 июня 2020, 16:07

Сообщение о том, что в Марковке вблизи улицы Парковая, на ставке вероятно утонул человек, поступило 16 июня в 12:34 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части начали поиск мужчины с помощью специального оборудования. Также привлекались представители правоохранительных органов и водолазы.

В результате поисковой операции, которая длилась целые сутки, водолазы извлекли из воды тело гражданина 1992 года рождения.