18 июня в Украине отметят День участкового офицера полиции. По случаю праздника, наша команда познакомилась с одним из них. О 13 годах преданной службы и необычном увлечении родом из детства - смотрите в следующей истории
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17 июня 2020, 16:40
18 июня в Украине отметят День участкового офицера полиции
18 июня в Украине отметят День участкового офицера полиции. По случаю праздника, наша команда познакомилась с одним из них. О 13 годах преданной службы и необычном увлечении родом из детства - смотрите в следующей истории
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