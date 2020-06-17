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Общественное мнение
Криминал / Региональные
17 июня 2020, 16:40

18 июня в Украине отметят День участкового офицера полиции

18 июня в Украине отметят День участкового офицера полиции. По случаю праздника, наша команда познакомилась с одним из них. О 13 годах преданной службы и необычном увлечении родом из детства - смотрите в следующей истории

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