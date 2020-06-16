В Донецкой области зафиксирован восьмой летальный случай от COVID-19

17 июня 2020, 09:36

Восьмой летальный случай от COVID-19 зафиксировали в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Фейсбуке.

«К печальной статистике смертей добавился еще один летальный случай: вчера в травматологическом отделении Славянской клинической больницы умер мужчина с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Он – из контактного круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», - написал Павел Кириленко.

Известно, что несколько дней назад у мужчины был взят материал для ПЦР-исследования на COVID-19. Пока ждал результатов, находился дома на самоизоляции.

«Нарушил ее условия, вышел из дома и травмировался. Был доставлен в травматологическое отделение, где впоследствии скончался. Вскрытие показало наличие двусторонней пневмонии. А полученный вчера результат ПЦР-теста на коронавирус оказался положительным», - пояснил Кириленко.

В статистику региона по COVID-19 этот случай отнесли к общему числу смертей – как человека с подтвержденным наличием коронавирусной болезни.

В течение 16 июня в Донецкой области не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19, девять пациентов выздоровели.