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Общественное мнение
Криминал
17 июня 2020, 10:14

СБУ: Командир боевого корабля пытался сбежать в Крым с оборонными сведениями

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал в оккупированный Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Сейчас военнослужащего отстранен от занимаемой должности и отменено допуск к государственной тайне

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