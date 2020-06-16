Причини відмов у реєстрації платником ПДВ

17 июня 2020, 11:11

Останнім часом збільшилась кількість надання платниками податків області неякісних матеріалів для реєстрації в якості платників ПДВ, внаслідок чого фахівці Головного управління ДПС у Луганській області вимушені відмовляти суб’єктам господарювання у включенні їх до Реєстру платників ПДВ.

За результатами проведеного аналізу щодо розгляду Реєстраційних заяв платника податку на додану вартість за ф. 1-ПДВ за травень - червень 2020 р. встановлено, що основними причинами для відмови у включенні суб’єкта господарювання до Реєстру платників ПДВ стали:

1. У поданій заяві на реєстрацію платником ПДВ не зазначено обов’язкові реквізити, а саме:

- відсутня особа, яка подає заяву;

- відсутня дата підписання заяви;

- заява не підписана заявником.

2. Платника вже включено до Реєстру платників ПДВ.

3. Не дотримано строки (терміни) подачі заяви при добровільній реєстрації, встановлені пунктом 183.3 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та в заяві зазначена бажана дата реєстрації, що не відповідає вимогам пункту 183.5 Кодексу, а саме не відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку.

4. Реєстраційну заяву за ф. 1-ПДВ надіслано поштою, у зв’язку з чим порушено вимоги пункту 183.7 Кодексу. А саме, для включення до реєстру платників ПДВ, Реєстраційна заява за формою 1-ПДВ як платника податку подається до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

5. Надано недостовірну інформацію щодо причини реєстрації, а саме платником вказано причину добровільної реєстрації відповідно до вимог пункту 182.1 Кодексу однак, відповідно до інформації Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, він є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 5 відсотків.

6. При поданні реєстраційної заяви платником не надано контролюючому органу документи щодо підтвердження достовірності відомостей про відповідність особи вимогам, визначеним пунктом 181.1 V Кодексу, а саме документальне підтвердження сукупного перевищення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, за останні 12 календарних місяців 1 млн гривень.