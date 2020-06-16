На Луганщині допомогу по частковому безробіттю вже оформили більше двох тисяч осіб

17 июня 2020, 12:21

Станом на 16 червня 2020 року до центрів зайнятості Луганської області за оформленням допомоги по частковому безробіттю звернулися 1224 суб’єкта малого та середнього бізнесу.

По 989 роботодавцям вже прийнято позитивні рішення про надання допомоги 2095 найманим працівникам та підприємцям-одноосібникам.

Спочатку взяти участь у державній програмі програмі надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину могли суб'єкти малого та середнього бізнесу. З червня оформити допомогу по частковому безробіттю можуть і фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників. Актуальність цього виду державної підтримки підтверджує динаміка зростання кількості учасників.