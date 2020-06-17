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Общественное мнение
Общество
18 июня 2020, 10:25

Человека без маски в киевском метро оштрафовали на 17 тысяч

С начала возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 тысяч грн, сообщает пресс-служба «Киевского метрополитена».

Совместно с представителями Управления полиции метро сотрудники столичной подземки провели инспекцию соблюдения масочного режима в вагонах поездов.

В наличии маску имели все пассажиры, однако пройдя вестибюль, некоторые спускали ее на подбородок. Среди таких нарушителей оказалась даже беременная женщина.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об обязательном масочном режиме во всех общественных местах и ​​транспорте. Также пассажиров метрополитена призывают соблюдать социальную дистанцию и пользоваться перчатками

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