В Украине ежегодно 19 июня будут праздновать День Фермера

18 июня 2020, 18:00

В Украине 19 июня будет праздноваться ежегодно День фермера. Соответствующий указ Президент Владимир Зеленский подписал 18 июня, - сообщается на сайте Офиса президента Украины.

"Учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства, постановляю: установить в Украине День фермера, который отмечать ежегодно 19 июня", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее, 3 июня Кабмин одобрил проект указа президента об установлении в Украине праздника – Дня фермера, который будет ежегодно отмечаться 19 июня.