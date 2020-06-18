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Общественное мнение
Происшествия
19 июня 2020, 15:58

В центре Киева мать с ребенком выпали из окна

Правоохранители устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома на столичном Печерске.

По данным полиции, 40-летнюю женщину с 3-летним мальчиком госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, опрашивает родных, соседей, свидетелей и очевидцев.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Ивана Мазепы женщина с ребенком выпала из окна 4-м этаже. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Печерского управления и бригада скорой помощи.

Медики госпитализировали женщину и мальчика, им оказывается неотложная помощь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители общаются с родственниками женщины, находившиеся в момент трагедии в квартире, и выясняют все обстоятельства этого происшествия.

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