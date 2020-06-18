За сутки COVID-19 в Киеве подтвердили у 92 человек

19 июня 2020, 12:59

Еще у 92 жителей Киева лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом. Один случай – летальный, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«На сегодня в столице уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего от коронавируса умерли 96 жителей Киева», - сказал Кличко.

Так, среди заболевших 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и четыре девочки - от 11 до 16 лет. А также 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет и двое мальчиков, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 14, Оболонском - 13, Святошинском районе – 12 случаев и в Подольском – 11», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 19 июня в Украине подтверждено 34984 случая COVID-19, за последние сутки – 921 случай.