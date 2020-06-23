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Общественное мнение
Власть
23 июня 2020, 17:20

Преодоление последствий стихии на западе рассмотрят на внеочередном заседании Госкомиссии по ТЭБ и ЧС

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить предложения по неотложным мерам для преодоления последствий стихии в западных областях Украины. Поручение получили министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Об этом сообщает правительственный портал.

Кроме того, соответствующие поручения получили и главы областных государственных администраций.

Указано, что преодоление последствий стихии на западе Украины рассмотрят на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно состоится 25 июня под председательством Шмыгаля.

"Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям", - подчеркнул глава Кабмина.

По информации ГСЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Так, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили "красный" уровень опасности.

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