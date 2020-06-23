Южная Корея заявила о второй волне коронавируса

23 июня 2020, 10:22

Медики Южной Кореи считают, что страна переживает вторую волну коронавируса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

«Представители органов здравоохранения Южной Кореи считают, что страна переживает вторую волну коронавируса, несмотря на то, что регистрирует относительно небольшое количество (новых случаев. - Ред.)», - говорится в сообщении.

Глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Чон Юн Кён сказал, что первая волна продлилась до апреля, а с мая количество новых случаев возросло, включая вспышки инфекций в ночных клубах Сеула.

Между этими периодами ежедневно подтвержденные случаи коронавируса, зарегистрированных в течение трех дней подряд, снизились с почти тысячи инфекций до нуля.

В понедельник местные власти сообщили, что за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев заражения из разных кластеров в крупных офисах и на складах страны. Эти случаи привели чиновников здравоохранения к выводу, что страна находится в процессе второй волны коронавируса.

Как отмечает издание, до сих пор в KCDC говорили, что первая волна коронавирусной инфекции в Южной Корее никогда не заканчивалась.

По данным Worldometer с начала пандемии в Южной Корее зарегистрировали 12 438 случаев коронавируса, из них 280 оказались летальными, 10 881 человек выздоровел.