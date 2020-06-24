Крупногабаритную технику НГУ перебрасывают на запад

24 июня 2020, 16:13

МВД перебрасывает крупногабаритную технику НГУ в пострадавшие районы западных областей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения пгт Ланчин Надвирнянского района, сообщили в пресс-службе МВД.

«Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла, то есть полностью пошли на село», - сообщил министр.

«В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. Доставим еду. Люди почувствуют защиту и помощь государства», - заявил Аваков.

Всего в Надвирнянском районе подтоплено 16 населенных пунктов, 604 жилых дома, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.