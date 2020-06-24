Во время «Часа вопросов к правительству» исполняющая обязанности Министра образования и науки Украины доложила об организации и проведении внешнего независимого оценивания в стране. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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24 июня 2020, 18:08
В МОН заверили, что ВНО будет проходить в безопасных условиях
Во время «Часа вопросов к правительству» исполняющая обязанности Министра образования и науки Украины доложила об организации и проведении внешнего независимого оценивания в стране. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
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