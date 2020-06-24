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Общественное мнение
Общество
25 июня 2020, 09:06

В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО

Сегодня, 25 июня, начинается основная сессия внешнего независимого оценивания.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дия» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

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