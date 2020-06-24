В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО

25 июня 2020, 09:06

Сегодня, 25 июня, начинается основная сессия внешнего независимого оценивания.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования допуск участников в пункт начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Процедура допуска в пункт тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дия» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.