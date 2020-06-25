В Киеве горели торговые павильоны, погиб человек

26 июня 2020, 12:38

26 июня, в Киеве сгорели два металлические павильона по сбору вторичного сырья и продажи овощей. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, ночью в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого, 7-В загорелся овощной металлический павильон возле 9-этажного жилого дома. Затем огонь перекинулся и на соседний металлический павильон по приему вторсырья. В одном из них, во время тушения пожара, спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Кроме того, огонь повредил товары и личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.