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Общественное мнение
Власть
30 июня 2020, 17:24

Украина получила оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР на 2 млн гривен

Украина получила оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР на 2 млн гривен.

Соответствующую гуманитарную помощь направило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Помощь от МАГАТЭ передано в ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины". Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2000 тестов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения Украиной дополнительной технической помощи для борьбы с коронавируса.

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