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Общественное мнение
Власть
01 июля 2020, 17:42

Кабмин уволил четырех заместителей министра образования

Кабинет министров уволил пятерых заместителей министров и назначил заместителя министра юстиции, сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан.

«Кабмин сегодня на заседании принял ряд кадровых решений... Уволить: Заболотного Геннадия Вадимовича – с должности заместителя министра Кабинета министров Украины; Полюховича Юрия Юрьевича – с должности первого заместителя министра образования и науки Украины; Коржевского Петра Николаевича – с должности заместителя министра образования и науки Украины; Стадного Егора Андреевича – с должности заместителя министра образования и науки Украины; Ярмистого Максима Николаевича - с должности заместителя министра образования и науки Украины», - написал он в Facebook.

Кроме того, Кабмин уволил с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Павла Полянского; с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Максима Малашкина; председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Александра Погорелого.

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