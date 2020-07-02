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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
03 июля 2020, 19:00

Рынки снова могут закрыться из-за пренебрежения прописанными правительством правилами торговли

Или соблюдение требований карантина, или новое закрытия. Рынки снова могут закрыться из-за пренебрежения прописанными правительством правилами торговли. Как со стороны покупателей, так и со стороны предпринимателей

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