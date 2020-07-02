Или соблюдение требований карантина, или новое закрытия. Рынки снова могут закрыться из-за пренебрежения прописанными правительством правилами торговли. Как со стороны покупателей, так и со стороны предпринимателей
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03 июля 2020, 19:00
Рынки снова могут закрыться из-за пренебрежения прописанными правительством правилами торговли
Или соблюдение требований карантина, или новое закрытия. Рынки снова могут закрыться из-за пренебрежения прописанными правительством правилами торговли. Как со стороны покупателей, так и со стороны предпринимателей
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