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Общественное мнение
Власть
03 июля 2020, 15:56

Ученые допускают, что коронавирус может стать более заразным

Главный инфекционист Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус нового типа в случае мутации может стать более заразным. Об этом он сказал в интервью медицинскому журналу JAMA Netwok, пишет НВ.

«Похоже, что определенная мутация может делать вирус более заразным», - сказал Фаучи, добавив, что сейчас ученые спорят по этому поводу, однако имеющиеся данные говорят о возможности мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

При этом, по его словам, у медиков пока нет доказательств, что в результате такой мутации вирус становится опаснее для зараженного человека и приводит к более тяжким последствиям для здоровья.

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