Податківці Луганщини вилучили з незаконного обігу товарів підакцизної групи на 9,3 млн гривень

10 июля 2020, 15:14

Протягом січня-червня 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 96 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 100 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів. З них 32 випадки роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 2 млн 747,8 тис. гривень.

Крім того, за 6 місяців поточного року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 9,26 млн гривень.