Локалізовано пожежу лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області

10 июля 2020, 19:35

О 17:40 9 липня вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Станом на 15:00 10 липня відкритого горіння не спостерігається, триває гасіння окремих осередків тління на всій площі пожежі.

Залишаються 5 окремих осередків пожежі в кварталах Борівського лісництва ДП “Сєвєродонецьке ЛМГ” та загоряння на полігоні твердих побутових відходів комунального підприємства “Сєвєродонецьккомунсервіс” на площі близько 6 га.

Створено 6 оперативних дільниць, визначені їх керівники та поставлені завдання по гасінню осередків горіння.

До гасіння пожежі всього залучено 219 од. техніки та 1153 особового складу, від ДСНС залучено пожежно-рятувальної техніки 110 од. техніки та 553 особового складу.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.