США дали Украине еще $1,8 миллиона на борьбу с COVID-19

14 июля 2020, 14:06

Соединенные Штаты Америки увеличили помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 на 1,8 млн долларов. Эти средства через Международную организацию по миграции будут направлены на поддержку жителей зоны конфликта на Донбассе и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщило в Facebook Посольство США в Украине.

«В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов. Это новое финансирование почти на 1,8 миллиона долларов США направлено на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пострадавшего от конфликта», - говорится в сообщении.

Американские дипломаты отметили, что с помощью этого финансирования МОМ поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения и гигиены и т.п.