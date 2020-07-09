В Украине ужесточат ответственность за угон авто

15 июля 2020, 13:21

Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №3301 проголосовали 274 народных депутата.

Законопроектом предлагается внести изменения в диспозицию частей второй и третьей статьи 289 Уголовного кодекса, согласно которым вместо размеров квалифицирующих признаков указанных преступлений в виде причиненного значительного и большого материального ущерба вводится такой признак как «совершение этого преступления в крупных и больших размерах».

В новой редакции излагается пункт 3 примечания к указанной статьи, согласно которому в значительных размерах признается преступление, совершенное на сумму от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а в крупных размерах - преступление, совершенное на сумму более двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проектом также предлагается изложить в новой редакции статью 290 Уголовного кодекса, предусмотрев ответственность за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектование или переоборудование таких транспортных средств. Частью второй этой статьи предусматривается ответственность за совершение вышеуказанных преступлений организованной группой или преступной организацией.