Рада назначила Пищанскую главой АМКУ

16 июля 2020, 16:50

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Проект постановления зарегистрирован под №3856.

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Была назначена первым замглавы АМКУ в начале сентября 2019 года в рамках смены новым президентом Зеленским госуполномоченных. Согласно информации на сайте АМКУ, до этого несколько лет была одновременно коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг» и директор ООО «Закупочные решения», а в 2016 году четыре месяца занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО «Метинвест Холдинг». Этому предшествовало свыше 15 лет работы на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», откуда пришел в АМКУ и ее предшественник Терентьев.

Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением.