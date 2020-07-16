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Общественное мнение
Власть
16 июля 2020, 16:50

Рада назначила Пищанскую главой АМКУ

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

Проект постановления зарегистрирован под №3856.

Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

Была назначена первым замглавы АМКУ в начале сентября 2019 года в рамках смены новым президентом Зеленским госуполномоченных. Согласно информации на сайте АМКУ, до этого несколько лет была одновременно коммерческим директором ООО «СТЭМ Инжиниринг» и директор ООО «Закупочные решения», а в 2016 году четыре месяца занимала должность начальника отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО «Метинвест Холдинг». Этому предшествовало свыше 15 лет работы на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», откуда пришел в АМКУ и ее предшественник Терентьев.

Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины по собственному желанию в связи с поданным им заявлением.

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