Мешканця Новопсковського району, який надав неправомірну вигоду поліцейському, засуджено до 2 років 6 місяців позбавлення волі

16 июля 2020, 11:48

Вироком Новопсковського районного суду Луганської області мешканця Новопсковського району визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі, а також самовільному залишенні особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду (ч. 1 ст. 369, ст. 395 КК України) та засуджено до 2 років 6 місяців позбавлення волі.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області.

За матеріалами слідства, у вересні 2019 року раніше судимий чоловік в період встановленого стосовно нього адміністративного нагляду надав дільничному офіцеру поліції неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн за отримання дозволу на безперешкодний виїзд за межі держави на невизначений термін. При цьому обвинувачений порушив встановлений стосовно нього адміністративний нагляд – самовільно залишив місце проживання та переховувався від правоохоронних органів.

Прокуратурою надано суду достатні докази, що підтверджують винуватість правопорушника.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження (30 днів з дня проголошення вироку).

Прес-служба прокуратури Луганської області