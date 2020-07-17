Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
17 июля 2020, 13:54

У Путина заявили, что пересмотр Минска отбросит урегулирование на Донбассе

У президента Российской Федерации беспокоятся из-за заявлений Украины о пересмотре минских соглашений. У Путина заявили об опасной тенденции в заявлениях Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Также он заявил, что без диалога Киева с "ДНР/ЛНР" невозможно даже думать о выработке каких-то новых параметров урегулирования и документов.

"Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине", - заявил он.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: