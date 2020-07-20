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Общественное мнение
Общество
20 июля 2020, 09:59

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора"

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Об этом пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин сообщил на своей странице в Twitter.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW" GROM "и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал детали позже.

Польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в управлении организованной преступной группой".

Отметим, Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. Также он занимал дожность главы "Укравтодора" до 2019 года.

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