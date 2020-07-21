В Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

21 июля 2020, 11:00

В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. При себе неизвестный имеет взрывчатку и оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook.

Указано, что в области ввели оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Местное издание "Волынские новости" информирует, что очевидцы сообщают о том, что слышали выстрелы. Перед драмтеатром находится автобус с поврежденными окнами.

На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Отмечается, что в настоящее время количество заложников неизвестно и четких требований мужчина не выдвигает. При этом некоторые СМИ сообщают, что в заложниках находятся 20 человек.

В полиции сообщают, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой. Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.