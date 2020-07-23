Зеленский объяснил проблемы с разведением сил на Донбассе в прошлые годы

23 июля 2020, 16:10

Разведение сил на Донбассе не могло состояться в прошлые три года из-за постоянных провокаций боевиков. Как только осенью 2019 года стороны согласовали новое разведение, стало возможным строительство мостового перехода в Станице Луганской.

Об этом в ходе визита на Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

"В прошлом году осенью мы, наконец, достигли договоренности о прекращении огня, развели силы и тяжелое вооружение, построили новый мостовой переход. Эти шаги значительно облегчили страдания местных жителей, которые к тому чуть ли не ежедневно в чрезвычайно сложных условиях пересекали линию размежевания", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что в рамках Трехсторонней контактной группы идет работа по поводу скорейшего открытия двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области. А необходимые гарантии безопасности для этого действуют с 10 июля.

На встрече с представителями миссий ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой ОГА отметили важность возобновления диалога в нормандской формате, открытия КПВВ после эпидемии COVID-19 и т. д.